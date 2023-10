Do tej pory zebraliśmy dwa tysiące litrów ropy. Wiemy, że smuga rozprzestrzenia się na morzu na długości ponad pięciu kilometrów - przekazał Erik Svensson, przedstawiciel Straży Przybrzeżnej w Hoervik pod Karlshamn, gdzie doszło do wycieku.

Według Svenssona we współpracy z innymi służbami "trwa wyścig z czasem", aby zebrać jak najwięcej paliwa zanim trująca substancja dotrze na brzeg. W poniedziałek na lądzie już znaleziono łabędzie pokryte czarną mazią. Ptaki zostaną uśpione. We wtorek spodziewane jest pogorszenie pogody.

Trwa dochodzenie

Jednocześnie prowadzone jest dochodzenie mające wyjaśnić, dlaczego doszło do wypadku, w tym jak to się stało, że prom najpierw zaczepił o dno, a następnie płynął kilka mil morskich, aby ostatecznie osiąść na mieliźnie. Śledczy sprawdzają zakres uszkodzeń w kadłubie, ale jednostce nie grozi zatonięcie.

Należący do niemieckiego armatora TT-Line prom Marco Polo osiadł na mieliźnie w niedzielę rano u wybrzeży Karlshamn przed wpłynięciem do portu. Ze statku, który miał następnie płynąć do Kłajpedy na Litwie, ewakuowano 70 osób.