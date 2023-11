Rzecznik armii Daniel Hagari powiedział w czwartek, że wojsko poinformowało rodziny 242 osób, że ich bliscy są przetrzymywani w Strefie Gazy. Liczba ta może się zmienić, bowiem armia cały czas sprawdza nowe informacje - dodał rzecznik. Nadal kilkadziesiąt osób ma status zaginionych po ataku Hamasu i ich los nie jest znany.

Dane o 242 zakładnikach nie uwzględniają pięciu osób, które wydostano ze Strefy Gazy, co oznacza, że 7 października w rękach Hamasu znalazło się co najmniej 247 ludzi - wskazuje portal Times of Israel.

Hamas z kolei ogłaszał w październiku, po kolejnych ostrzałach izraelskich Strefy Gazy, że spowodowały one śmierć około 50 zakładników. 1 listopada Hamas podał, że siedmiu zakładników, w tym trzech cudzoziemców, zginęło w atakach na obóz uchodźców w mieście Dżabalija.

Według danych armii izraelskiej z 29 października wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas są obywatele 25 krajów. Obcokrajowcy są też wśród osób zaginionych.