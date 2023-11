Francja

Ciaran "spowodował liczne uszkodzenia publicznej sieci dystrybucji energii w północno-zachodniej części Francji" – poinformował Enedis. W samej Bretanii 780 tys. gospodarstw domowych jest pozbawionych prądu. W czwartek rano w departamencie la Manche nadal obowiązywał czerwony alert, natomiast w 25 departamentach alert pomarańczowy. Ostrzeżono, że fale w Zatoce Biskajskiej mogą sięgać 14 m.

Z powodu silnego wiatru w Hawrze na północy kraju zginął mężczyzna, który - jak podała lokalna prokuratura - próbował zamknąć okiennice.

Od regionu Bretanii Ciaran dotarł po południu do Normandii, ale huraganowe wiatry odczuwalne są również w Paryżu. Do tej pory 16 osób zostało rannych, w tym 7 strażaków.

Z powodu zagrożenia wstrzymano ruch na lotnisku Lille-Lesquin. Zakłócony jest również ruch pociągów wysokiej prędkości TGV na linii Paryż-Lille. "14 departamentów znajduje się w stanie pomarańczowego alarmu" - podaje serwis Meteo France.

Huraganowe wiatry wyrywają drzewa z korzeniami i niszczą budynki. W Harfleur wiatr zerwał dach z bloku mieszkalnego. Prefektura Finistere w Bretanii ogłosiła w czwartek rano zakaz poruszania się po drogach departamentu ze względu na "stan dróg utrudniany przez liczne przeszkody". Jedynymi dozwolonymi pojazdami są auta służb zdrowia i ratunkowych, organów ścigania oraz osób zmobilizowanych do zarządzania sytuacją.

W Cotes-d'Armor i Manche po drogach poruszać nie mogą się pojazdy ciężarowe ani środki transportu publicznego. Transport między miastami został zakłócony w regionie Hauts-de-France.

Wielka Brytania

Brytyjski serwis meteorologiczny wydał ostrzeżenie przed "zagrożeniem dla życia" w Anglii i Walii, czyli drugi najwyższy poziom alertu - poinformował dziennik "Independent". Mieszkańcom zalecono, by nie przebywali na wybrzeżu z powodu "bardzo niebezpiecznych warunków".

W Wielkiej Brytanii zostało odwołanych wiele lotów, połączeń promowych i kolejowych. Oczekuje się, że wiele połączeń będzie odwołanych lub opóźnionych do soboty.

Hiszpania

Sztorm Ciaran doprowadził do licznych zniszczeń w Hiszpanii. W poniedziałek w centrum Madrytu obalone przez wiatr drzewo zabiło 23-letnią kobietę. Służby medyczne Madrytu potwierdziły, że kobieta zmarła po 13.00. W miejscu tragedii, jak poinformowano, konieczne było udzielenie pomocy psychologicznej rodzicom zmarłej.

Według świadków zdarzenia do wypadku doszło, kiedy silny podmuch wiatru przewrócił stojące przy ulicy drzewo na osoby przechodzące na zielonym świetle przez przejście dla pieszych.

Z powodu silnego wiatru, jaki przyniósł sztorm Ciaran, od niedzielnego wieczoru zamkniętych jest kilka linii kolejowych. Na części z nich, podobnie jak na kilkunastu drogach trwa usuwanie połamanych przez wichurę drzew.

Strażacy pracują też przy usuwaniu połamanych drzew oraz ich konarów na drogach. Część z nich spadła na zaparkowane samochody.

Holandia

Z powodu zbliżającej się do Holandii burzy Ciaran setki lotów na stołecznym lotnisku Schiphol w Amsterdamie zostało odwołanych, informuje rzecznik portu. Linia lotnicza KLM informuje o odwołaniu wszystkich połączeń z Schiphol od wczesnego popołudnia do odwołania. Jak podają media, spodziewane są także opóźnienia w kursowaniu pociągów w zachodniej części kraju.

Holenderska policja podała, że w miejscowości Venray na południu kraju zginęła jedna osoba, zabita przez powalone drzewa. To pierwsza ofiara śmiertelna w Holandii, spowodowana przez orkan Ciaran.

Włochy

W wielu rejonach Włoch, od północy po południe, lokalne władze ogłosiły alert pogodowy w związku z prognozowanym nadejściem szalejącego w Europie sztormu Ciaran. W kilku miastach w piątek będą zamknięte szkoły.

"Gwałtowne ulewy oraz burze i porywiste wiatry nadciągają nad stołeczny region Lacjum" - ostrzegła włoska Obrona Cywilna.

Na północy podobne ostrzeżenia wydano między innymi dla Wenecji Euganejskiej i Friuli-Wenecji Julijskiej. Zawieszonych zostało wiele połączeń kolejowych i autobusowych między tymi regionami.

Burze o dużej sile zapowiadane są w Emilii-Romanii, gdzie w maju tego roku doszło do katastrofalnej powodzi.

Z powodu alarmu pogodowego w Toskanii zapadła decyzja o zamknięciu szkół w rejonie miasta MassaCarrara. Lekcje odwołano także w szkołach w Neapolu.

Chorwacja

W Chorwacji alarm został podniesiony do najwyższego, czerwonego poziomu. "Przewidujemy ulewne opady i wezbrania rzek; odradzamy zbędne podróże" - poinformował Chorwacki Państwowy Urząd Meteorologii (DHMZ). Powodzie na północy kraju są możliwe już w czwartek wieczorem - ostrzegł DHMZ. "Nad kraj nadciąga orkan Ciaran; spada ciśnienie atmosferyczne, a z zachodu napływa coraz więcej chmur" - wyjaśnił urząd, dodając, że "to preludium do wyraźnej zmiany pogody".

Zaznaczono, że już w tej chwili występują utrudnienia w ruchu morskim. Zawieszono kilka połączeń promowych pomiędzy Chorwacją lądową i jej wyspami na Adriatyku.

Czechy, Słowacja

W Czechach i na Słowacji do piątkowego południa obowiązywać będą ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Meteorologowie przewidują, że osiągnę on od 10 km/h w dolinach po 110 km/h w szczytowych rejonach gór w Czechach. Na Słowacji może dojść do 140 km/h.

W związku z nadciągającym wiatrem wydano ostrzeżenia pierwszego (najwyższego) stopnia oraz drugiego stopnia. W Czechach wiatr może wystąpić na całym terytorium. Ostrzeżenia na Słowacji nie dotyczą wschodniej części kraju.

Na Słowacji przewiduje się, że wiatr może łamać lub wyrywać z korzeniami drzewa. Może dojść do uszkodzeń budynków i zaparkowanych pojazdów.