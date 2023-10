Orkan Ciaran: ostrzeżenie przed "gwałtownymi wiatrami o sile huraganu"

"W czwartek wielki orkan Ciaran uderzy w Wielką Brytanię i Francję gwałtownymi wiatrami o sile huraganu. Duże fale wzdłuż wybrzeża" – informuje Severe Weather.

Wcześniej organizacja ostrzegała również, że spodziewany jest duży napływ wilgotnego powietrza i opadów nad kraje alpejskie, w tym nad Włochy, Austrię i Słowenię, które w ostatnim czasie zostały poważnie dotknięte ulewami i powodziami.

Reklama

W prognozach pojawiają się także ostrzeżenia przed ewentualnymi utrudnieniami w transporcie lotniczym i morskim w północno-zachodniej części Europy.

Brytyjskie Met Office: "Wydano już szereg ostrzeżeń"

Brytyjscy meteorolodzy prognozują: "Nadchodzący tydzień w dużej części Wielkiej Brytanii będzie nadal niespokojny. Wydano już szereg ostrzeżeń o trudnych warunkach pogodowych, a w ciągu tego tygodnia należy się spodziewać aktualizacji i uzupełnień" – czytamy w komunikacie Met Office. "Zanim nadejdzie Ciaran, w niektórych częściach Wielkiej Brytanii wystąpią ulewne opady deszczu. (…) Ciaran przyniesie bardzo silne wiatry wzdłuż południowego wybrzeża Anglii i Walii, w porywach od 70 do 80 mil na godzinę, a w odsłoniętych miejscach nawet do 90 mil na godzinę. Dalsze porywy w głębi lądu mogą osiągać prędkość do 50–60 mil na godzinę" – czytamy.

Pogoda w Polsce: Wietrznie i niespokojnie

W Polsce w pogodzie również zrobiło się niespokojnie. We wtorek rano (31.10.) IMGW wydał kolejne ostrzeżenie przed silnym wiatrem: "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu" - czytamy w komunikacie na X.

Reklama

Najsilniejsze porywy wiatru notowane były na południu kraju. Na stacjach Bielsko-Biała, Kłodzko i Zakopane porywy przekraczały 70 km na godzinę. Jeszcze silniej wieje w górach. Na Kasprowym Wierchu zanotowano aż 165,6 km na godzinę.

Na środę 1 listopada (Wszystkich Świętych), spodziewane jest lekkie uspokojenie pogody, ale w kolejnych dniach, w związku z tym, co będzie się działo nad zachodnią częścią kontynentu, również u nas może być dynamicznie. Pięciodniowe prognozy IMGW przewidują, że w czwartek i piątek (2-3 listopada) będzie wietrznie (w górach do ok. 70 km na godzinę), raczej ciepło (maksymalne temperatury od ok. 12 st. C do ok. 18 st. C). Będzie też pochmurno, a na piątek zapowiadane są opady deszczu.