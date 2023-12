Z powodu silnego wiatru irlandzki urząd meteorologiczny Met Éireann wydał żółte ostrzeżenie dla całego kraju. Obowiązywać ono będzie co najmniej do czwartku wieczorem. Z kolei żółte ostrzeżenie brytyjskiego Met Office obowiązuje w czwartek do wieczora w całej Szkocji, całej Irlandii Północnej, północnej i środkowej Anglii oraz północnej Walii.

W czwartek przed południem prędkość wiatru w różnych częściach Wysp Brytyjskich dochodziła do 100-130 km/godz., choć w paśmie górskim Cairngorms na północy Szkocji zanotowano nawet 185 km/godz.

Poważne utrudnienia w transporcie

Wichury spowodowały poważne utrudnienia w ruchu kolejowym, zwłaszcza w Szkocji, gdzie tamtejszy operator kolejowy ScotRail zaleca powstrzymanie się od podróżowania. Takie samo zalecenie wydała firma TransPennine Express, która obsługuje połączenia kolejowe między północą Anglią a Szkocją. Nie jeżdżą też pociągi w londyńskiego dworca Euston, gdyż wiatr zerwał linie elektryczne, a poważne zakłócenia panują na trasach wychodzących z innego stołecznego dworca, King's Cross - w tym przypadku powodem jest powalone na torach drzewo w okolicy Doncaster. Nie kursują też pociągi w tunelu pod kanałem La Manche, ale nie z powodu orkanu, lecz strajku francuskiej obsługi.

Zakłócenia są też w ruchu promowym i lotniczym, w szczególności dotyczą one połączeń krajowych, w tym zwłaszcza na szkockie wyspy, ale loty odwołują też duzi przewoźnicy, m.in. linia British Airways poinformowała o odwołaniu w czwartek ponad 20 lotów z Londynu.