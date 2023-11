Po dotarciu na wybrzeże Atlantyku orkan zaczął przesuwać się na wschód. W Toskanii zginęło sześć osób, a ulice wielu miast w ciągu kilku godzin przeistoczyły się w rwące potoki wody i błota. - To, co zdarzyło się w Toskanii, ma jedno imię: zmiany klimatyczne - powiedział szef władz tego regionu Eugenio Giani.

W Montemurlo mieszkańcy zaczęli opróżniać swoje domy i zalane garaże z mebli i sprzętu gospodarstwa domowego - poinformował fotograf współpracujący z agencją AFP.

We Florencji "sytuacja jest krytyczna" - poinformował mer Dario Nardella w nocy z czwartku na piątek. Żywioł dotknął też Wenecję, gdzie według mediów lokalnych dwie osoby uznano za zaginione.

Drzewa jak zapałki…

Drzewa łamiące się pod naporem silnego wiatru były przyczyną kilku wypadków śmiertelnych. W Belgii zginęły dwie osoby, w tym ukraińskie dziecko, we Francji - dwie, jedna - w Hiszpanii, jedna - w Niemczech i jedna - w Holandii.

W Portugalii silne fale na Oceanie Atlantyckim spowodowały zatonięcie żaglówki pod duńską banderą, w wyniku czego zginęły trzy osoby.

Orkan doprowadził do poważnych zakłóceń ruchu kolejowego w Belgii, przede wszystkim we Flandrii. W Brukseli doszło do wielu opóźnień w lotach.

Premier Francji Elisabeth Borne podała, że w całym kraju rannych zostało 47 osób. W piątek rano bez prądu pozostawało nadal ponad pół miliona gospodarstw domowych.

Ciaran dotarł do Wielkiej Brytanii

W czwartek po południu Ciaran dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie poważne zakłócił połączenia morskie z Dover. Zamknięto też setki szkół. Na lotniskach Jersey i Guernesey anulowano wszystkie loty.

Odwołano też około 200 lotów na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. W Holandii były zakłócenia w ruchu kolejowym i promowym.

Pożar na wschodzie Hiszpanii, spotęgowany przez silne wiatry, w piątek nie został jeszcze ugaszony, a ponad 800 osób musiało z tego powodu opuścić swoje miejsca zamieszkania.