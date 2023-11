Nie jestem tym zaskoczony, ponieważ szwedzka postawa jest wyraźnie taka, że nie chcą odpowiadać, i moim zdaniem to jest problemem - powiedział Szijjarto.

W połowie września opublikował on list do szefa szwedzkiej dyplomacji Tobiasa Billstroma. "Mam nadzieję, że rozumie pan sprzeczność pomiędzy tymi dwoma zjawiskami: wzywaniem węgierskich parlamentarzystów do ratyfikacji waszej akcesji do NATO oraz ciągłymi oskarżeniami ich, że zniszczyli demokrację na Węgrzech" - napisał węgierski polityk.

Ostra reakcja na film

Szijjarto zareagował na szwedzki film edukacyjny dla uczniów, który przedstawia proces pogarszania się stanu węgierskiej demokracji od 2010 roku, czyli od dojścia do władzy Viktora Orbana.

We wtorek szef MSZ Węgier ponownie podkreślił, że Budapeszt nie będzie ostatnim krajem, który zagłosuje nad przyjęciem Szwecji do NATO. Wniosek w tej sprawie czeka w parlamencie od lipca 2022 r. W harmonogramie obrad izby podczas jesiennej sesji wciąż nie ma odpowiedniego punktu.

Prócz Węgier tylko Turcja nie ratyfikowała jeszcze przyjęcia Szwecji do Sojuszu. Do akcesji potrzebna jest zgoda wszystkich sojuszników.