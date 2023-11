"To zdecydowanie nie jest czołg na dzisiejsze pole bitwy" - stwierdza na łamach czeskiego dziennika "Mlada Fronta DNES" ekspert ds. bezpieczeństwa Milan Mikulecky, opisując 14 czołgów Leopard 2A4, które Praga otrzymała z Niemiec. Była to rekompensata za stare czołgi przekazane Ukrainie. "Nadają się tylko do ćwiczeń" - pisze gazeta, zauważając, że przyjęcie tego "daru" pozbawiło Czechy możliwości negocjacji o zakupie innych typów maszyn.