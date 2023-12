60 dni po rozpoczęciu wojny nasze siły okrążają Chan Junis. Zneutralizowaliśmy wiele bastionów Hamasu na północy Strefy, a teraz działamy przeciwko punktom oporu na południu - stwierdził cytowany przez agencję AP generał. Zaś generał Jaron Finkelman przekazał, że wtorek był dniem "najbardziej intensywnych działań od czasu rozpoczęcia walk w Gazie".

Portal Times of Israel twierdzi, że armii udało się "dotrzeć do serca Chan Junis, które samo w sobie jest 'sercem Hamasu' w południowej Gazie". Wielu uważa, że lider Hamasu Jahij Sinwar przedostał się do południowej części Strefy.

Zginęło kilkuset terrorystów. Ilu cywili?

W niedzielę, jak podał portal, zginęło kilkuset terrorystów Hamasu. Obecne szacunki wskazują, że straty terrorystycznej organizacji sięgają około 6 tysięcy. Tym samym - zauważa portal - Hamas dysponuje obecnie siłami liczącymi około 20 tysięcy bojowników. Przed 7 października było ich 30 tysięcy.

Generał Halewi odniósł się do zarzutów dotyczących liczby ofiar wśród palestyńskiej ludności cywilnej. Resort zdrowia Gazy twierdzi, że do wtorku śmierć poniosło 15,9 tys. osób, nie podając jaka ich część to zabici z bronią w ręku bojownicy. - Jesteśmy o to często pytani. Ale to pytanie pod adresem Hamasu - stwierdził generał.