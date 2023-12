Przedstawiający się jako Joese Assis Giamarria to w rzeczywistości Michaił Walerijewicz Mikuszyn.Mężczyzna przyznał się do swojego nazwiska, ale i tak mieliśmy stosunkowo dobre dowody na jego prawdziwą tożsamość - podkreślił w rozmowie z gazetą "VG" prawnik PST Per Niklas Hafsmoe.

Norweskie służby wcześniej kontaktowały się z ambasadą Rosji, aby uzyskać potwierdzenie nazwiska lub zaprzeczenie, ale nie uzyskały żadnej odpowiedzi. W związku z przyznaniem się Mikuszyna do narodowości otrzymał on pomoc prawną od rosyjskiego konsula.

Dojdzie do wymiany więźniów?

Jak pisze "VG", powołując się na amerykańską sieć CNN, przebywający od ponad roku w areszcie w Norwegii Rosjanin jest brany pod uwagę przy ewentualnej wymianie więźniów między Rosją a USA. W Rosji przetrzymywanych jest dwóch Amerykanów, natomiast w Stanach Zjednoczonych nie przebywają obecnie prominentni obywatele Rosji, dlatego mogą się liczyć kraje sojusznicze, w tym Norwegia.

Rosjanin pracował na Uniwersytecie Polarnym

Oskarżony o szpiegostwo Rosjanin przyjechał do Norwegii jesienią 2021 roku w celu realizacji projektu badawczego na Uniwersytecie Polarnym w Tromsoe. Zajmował się naukowo m.in. regionem dalekiej północy oraz zagadnieniami wojny hybrydowej.

Jak podawały wcześniej służby PST jest to pierwszy przypadek zatrzymania w Norwegii nielegała, czyli oficera wywiadu, który pod innym nazwiskiem i tożsamością buduje swoją historię życia przez długi okres.

Według holenderskiej grupy dziennikarstwa śledczego Bellingcat, Mikuszyn ukończył szkołę dla szpiegów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU w 2006 roku. W tym samym czasie uzyskał obywatelstwo brazylijskie, twierdząc, że jego matka pochodzi z Brazylii.