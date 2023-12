Jak przekazał, HMS Diamond "z powodzeniem zniszczył" podejrzanego drona za pomocą jednego pocisku typu ziemia-powietrze Sea Viper.

Nie ujawniono, kto był celem ataku

Okręt niedawno przybył do regionu, aby wzmocnić międzynarodowe wysiłki na rzecz utrzymania bezpieczeństwa morskiego. Niedawna fala nielegalnych ataków stanowi bezpośrednie zagrożenie dla międzynarodowego handlu i bezpieczeństwa morskiego na Morzu Czerwonym. Wielka Brytania pozostaje zaangażowana w zapobieganie tym atakom, aby chronić swobodę światowego handlu - oświadczył sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Grant Shapps.

Ministerstwo obrony nie ujawniło pod jaką banderą płynął statek, który miał być celem ataku ani kto wystrzelił drona.

Okręt wysłano w listopadzie

O wysłaniu HMS Diamond, niszczyciela rakietowego typu 45, do Zatoki Perskiej, Wielka Brytania poinformowała 30 listopada. Dołączył on do stacjonującej tam od ubiegłego roku fregaty HMS Lancaster oraz trzech okrętów do wykrywania min morskich.

Od czasu wybuchu wojny w Strefie Gazy doszło do wzmożenia ataków ze strony wspieranych przez Iran rebeliantów Huti w Jemenie, których celem stały się m.in. statki handlowe na Morzu Czerwonym.