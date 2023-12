Saman została zamordowana, a jej ciało ukryte w miejscowości Novellara w regionie Emilia-Romania, gdzie mieszkała rodzina imigrantów. Gdy dziewczyna zaginęła, jej rodzice uciekli do Pakistanu.

Reklama

Matka nadal się ukrywa

Wujek Saman, którego także oskarżono o zabójstwo oraz ukrycie zwłok, otrzymał wyrok 14 lat więzienia. Uniewinniono dwóch kuzynów ofiary.

Ojciec dziewczyny został deportowany z Pakistanu we wrześniu, a jej matka dalej się tam ukrywa.

Reklama

Zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną we Włoszech na przełomie kwietnia i maja 2021 roku, gdy zaginęła młoda dziewczyna z rodziny pakistańskich imigrantów. Wcześniej została umieszczona we wspólnocie, z dala od rodzinnego domu, gdzie była zastraszana. Opuściła ośrodek pomocy i na siedem dni przed swym zniknięciem złożyła doniesienie na policji, że rodzice zabrali jej dokumenty i chcą pozbawić ją wolności oraz zmusić do ślubu z kuzynem w Pakistanie. Wróciła do domu odzyskać dokumenty i wtedy zaginęła. Z Włoch niemal od razu uciekła większość jej rodziny.

"Zabiłem ją dla mojej godności"

W czerwcu 2021 roku ujawniono telefoniczną rozmowę, w której ojciec 18-latki, Shabbar Abbas powiedział: Ja ją zabiłem, zabiłem ją dla mojej godności i mojego honoru.

Po długich poszukiwaniach ciało Saman Abbas znaleziono w listopadzie 2022 roku na terenie posesji jej rodziny w miejscowości Novellara.