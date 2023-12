Jak powiadomiła w sobotę gazeta "New York Times", Putin wysyłał prywatnie sygnały, że jest zainteresowany rozejmem na Ukrainie. Rozmówcy dziennika ostrzegli jednak, że może to być podstęp rosyjskiego dyktatora.

Reklama

Taktyka Putina

W większej mierze pasuje to do rosyjskich starań o opóźnienie dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy, niż do poważnej chęci zakończenia wojny bez pełnego zwycięstwa Moskwy - uważają analitycy ISW.

ISW przypomniał, że Kreml już wcześniej próbował zmylić zachodnich polityków. Chciał, by wywierali oni nacisk na Ukrainę w sprawie negocjacji z Rosją zimą na przełomie 2022 i 2023 roku. Celem tych działań było odciągnięcie uwagi Zachodu od zapewnienia Ukrainie wystarczających zasobów przed planowaną kontrofensywą.

Reklama

"Kreml chce osiągnąć taki sam efekt"

Najprawdopodobniej Kreml chce obecnie osiągnąć taki sam efekt na tle trwających rozmów o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa - przypuszcza amerykański think tank.