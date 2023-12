Źródła twierdzą, że zabity został Sajed Razi Musawi, który koordynował sojusz wojskowy między Syrią a Iranem. O tym, że był on ważną osobą w irańskich strukturach świadczy fakt, iż irańska telewizja państwowa przerwała nadawanie wiadomości, by poinformować o śmierci Musawiego. Przekazano, że był on "jednym z tych, którzy towarzyszyli generałowi Kasemowi Sulejmaniemu, dowódcy elitarnej jednostki Al-Kuds, gdy ten został zabity przez Amerykanów w 2020 roku w Iraku".

Ataki w Syrii

Izrael od lat przeprowadza w Syrii ataki na cele, które określa jako powiązane z Iranem - przypomniał Reuters dodając, że jak dotąd izraelskie wojsko nie odniosło się do poniedziałkowego ataku i śmierci Musawiego.

Na początku grudnia Iran poinformował, że w izraelskich atakach zginęło tam dwóch członków Gwardii Rewolucyjnej, którzy służyli jako doradcy wojskowi.