Abrielle Baldwin, 23-letnia matka dwóch chłopców, została zabita na Florydzie przez swojego brata - donosi Fox News. To efekt kłótni o prezenty, jaka wybuchła w rodzinie, gdy jej 14-letni brat uznał, że dostał mniej prezentów od swojego starszego brata.

Chłopak zabił siostrę

14-latek wyciągnął pistolet i groził swojemu starszemu bratu śmiercią. Rodzina próbowała ich rozdzielić, wtedy chłopak wymierzył do swojej siostry i strzelił jej prosto w klatkę piersiową. Na to, jego starszy brat wyciągnął własny pistolet i strzelił zabójcy w brzuch.

Co czeka braci?

14-latek trafił do szpitala, a potem trafi do aresztu. Prokuratura rozważa postawienie go przed sądem, by odpowiadał za zabójstwo, jako dorosły.

Z kolei jego starszy brat trafił do aresztu, zostanie oskarżony o zabójstwo i ukrywanie dowodów - bo po strzelaninie uciekł i porzucił swoją broń.