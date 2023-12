Pierwsza rocznica śmierci Benedykta XVI

31 grudnia przypada pierwsza rocznica śmierci papieża Benedykta XVI. Joseph Ratzinger był konserwatywnym, wybitnym teologiem katolickim, który zdecydował się zrewolucjonizować papiestwo, rezygnując z urzędu biskupa Rzymu. Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat jako pierwszy w historii papież emeryt.

Arcybiskup Georg Gaenswein, były osobisty sekretarz zmarłego papieża, nawiązując do słów samego Benedykta, powiedział w kazaniu podczas mszy w jego intencji: Pozostajemy zjednoczeni z Benedyktem XVI, szczerze wdzięczni Bogu za dar jego życia, za bogactwo jego nauczania, za głębię jego teologii i świetlisty przykład tego "prostego i pokornego robotnika w winnicy Pańskiej".

Kardynał Gerhard Mueller w rocznicę śmierci Benedykta krytycznie

Jak informuje Agencja Reutera, jeden z najbliższych współpracowników papieża Benedykta XVI stwierdził, że nigdy nie zatwierdziłby niedawnej deklaracji zezwalającej katolickim księżom na błogosławienie par tej samej płci.

Nigdy by do tego nie doszło (za Benedykta), ponieważ było to tak niejednoznaczne - powiedział kardynał Gerhard Mueller, który stał na straży katolickiej doktryny pod rządami Benedykta.

Grudniowa deklaracja Watykanu głosi, że błogosławieństwa par jednopłciowych i osób żyjących w tzw. sytuacji nieuporządkowanej nie mogą przypominać sakramentu małżeństwa między mężczyzną a kobietą, i nie mogą być częścią rytuałów lub liturgii rzymskich. Nie brakuje jednak głosów, które traktują watykańską deklarację jako znaczące otwarcie się Kościoła rzymskiego na środowiska LGBT.

Nie ma małżeństw homoseksualnych. Nie istnieją, nie mogą istnieć, pomimo ideologii, które mamy (dzisiaj) - powiedział Mueller, którego Franciszek usunął ze stanowiska prefekta Kongregacji Doktryny Wiary po rezygnacji Benedykta XVI w 2013 roku.

Franciszek wspomina Benedykta XVI

Papież Franciszek w niedzielę krótko wspomniał o rocznicy śmierci papieża emeryta podczas błogosławieństwa na Placu Świętego Piotra. Biskup Rzymu stwierdził, że Benedykt XVI "służył Kościołowi z miłością i mądrością" oraz że "czujemy do niego tak wiele uczucia, tak wiele wdzięczności, tak wiele podziwu" - informuje Reuters.