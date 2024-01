Rolnicy od pewnego czasu protestują przeciwko planom oszczędnościowym rządu, obejmujących zniesienie ulg podatkowych dla rolnictwa.

Niemiecki rząd skrytykował incydent. Z całym zrozumieniem dla żywiołowej kultury protestu, "nikt nie powinien być obojętny na taką brutalizację obyczajów politycznych" - napisał rzecznik rządu Steffen Hebestreit na platformie X. Te działania były "haniebne i naruszały zasady demokratycznego współistnienia" - dodał.

Gorące nastroje w Niemczech

Również sam Habeck wyraził w piątek zaniepokojenie. To, co mnie (...) martwi, to fakt, że nastroje w kraju są tak gorące - oświadczył wicekanclerz, cytowany przez portal tygodnika "Spiegel". Protesty w Niemczech są "cennym dobrem", ale niszczy je przymus i przemoc - uzupełnił. Powinniśmy przeciwdziałać temu słowami i czynami, podkreślił Habeck.

Blokada promu. Stanowisko DBV

Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (DBV) potępiło blokadę promu z Habeckiem na pokładzie i wyraźnie zdystansowało się od incydentu. "Osobiste ataki, obelgi, groźby, przymus lub przemoc są niedopuszczalne" - zaznaczył w oświadczeniu przewodniczący DBV Joachim Rukwied. "Tego rodzaju blokady są niedopuszczalne" - podkreślił. Pomimo niezadowolenia z planów podatkowych rządu federalnego, DBV oczywiście szanuje prywatność polityków - zaznaczył Rukwield.