Książę Harry został uznany za "żywą legendę" i zostanie wprowadzony do Aviation Hall of Fame jeszcze w tym miesiącu. Będzie uhonorowany obok takich sław jak Buzz Aldrin i Neil Armstrong.

Książe Harry uhonorowany

W serwisie X, autor, który napisał kontrowersyjną książkę poświęconą royalsom, Omid Scobie powiedział: "Książę Harry ma zostać wprowadzony do Living Legends of Aviation Hall of Fame, dołączając do innych lotników, którzy wnieśli "znaczący wkład w przemysł lotniczy i kosmiczny", w tym Buzz Aldrin i Neil Armstrong".

Ceremonia odbędzie się 19 stycznia w Beverly Hills w Kalifornii.

Według doniesień, książę Sussex został uhonorowany jako legenda lotnictwa ze względu na swoje doświadczenie w lataniu jako pilot w armii brytyjskiej.

Książę odbył dwie tury w Afganistanie jako kontroler lotów i pilot śmigłowca Apache, wykonując niezliczone misje szkoleniowe w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii.

W wojsku służył przez 10 lat, osiągając stopień kapitana.

Kontrowersje

Umieszczenie Harry'ego na tak prestiżowej liście wywołało niemałe zdziwienie w mediach społecznościowych.

Jedna z osób napisała na X: "Nie mogę się doczekać, aż każdy inny pilot wojskowy na świecie otrzyma taką samą nagrodę na podstawie swoich osiągnięć w tej dziedzinie". Inny zapytał: "Czy to żart? Co takiego legendarnego zrobił? Pytam poważnie! Co on do cholery zrobił?"

“Legend of Aviation” to tytuł przyznawany przez organizację “Living Legends of Aviation” dla osób, które wnieśli znaczący wkład w przemysł lotniczy i kosmiczny.