Pociąg pasażerski jadący z Pjongjangu do miasta Kumgol w prowincji Hamgyong Południowy wykoleił się, a większość znajdujących się w wagonach pasażerów zginęła.

Katastrofa kolejowa w Korei Północnej

Pociąg pokonał strome zbocze 700 metrów nad poziomem morza. Nagły niedobór mocy popchnął pociąg do tyłu, powodując wykolejenie i stoczenie się z góry siedmiu wagonów. Media informują, że napięcie trakcyjne pociągu osłabło, gdy wjeżdżał on na stację, powodując utratę pędu i staczanie się do tyłu. Maszynista próbował hamować, ale pociąg przyspieszył w dół.

Lokomotywa i dwa pierwsze wagony znajdujące się bezpośrednio za nią pozostały na torach i bezpiecznie dotarły do stacji Dancheon. Pasażerowie w pierwszych wagonach, w większości wysocy rangą urzędnicy, przeżyli incydent. Jednak większość pasażerów siedmiu wagonów, które stoczyły się z góry, zginęła.

400 osób zginęło

Źródło szacuje, że w siedmiu przewróconych wagonach znajdowało się ponad 400 pasażerów.

Wśród ofiar są głównie młodzi mężczyźni jadący do kopalni Komdok, jednej z największych kopalni ołowiu i cynku na świecie. Władze Korei Północnej zorganizowały “grupę zadaniową ds. usuwania ciał”, a usuwanie skutków wypadku nadal trwa.