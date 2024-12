Decyzja ws. Ziobry

Sejmowa komisja zajmowała się we wtorek wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie posła PiS Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa.

Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak poinformował, że komisja regulaminowa przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku komisji śledczej ds. Pegasusa o wyrażenie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Spór na obradach

Za wnioskiem głosowało 9 posłów; 5 było przeciw. Wcześniej między posłami PiS a KO wywiązał się spór dotyczący sposobu zakończenia obrad komisji.

Po dwóch godzinach burzliwych obrad padł wniosek o zamknięcie dyskusji, który zyskał większość w głosowaniu. Wywołało to oburzenie posłów PiS, którzy domagali się udzielenia głosu Zbigniewowi Ziobrze.

Przewodniczący komisji zarządził przerwę w obradach, żeby przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem. Na czas przerwy wszystkie osoby spoza składu komisji musiały opuścić salę obrad.

Reakcja Ziobry

Gdy po przerwie Ziobro został zaproszony ponownie na salę, by odpowiedzieć na pytania posłów, odmówił, wskazując, że przewodniczący komisji popełnił błąd, kończąc posiedzenie i wypraszając go z sali, bez możliwości zabrania głosu.

Kilkakrotnie prosiłem o to, żeby móc zabrać głos, odpowiedzieć na pytania. Zostałem tego prawa pozbawiony i teraz nagle mam wracać? Nie będę uczestniczył w cyrku - powiedział.

Zebrała się komisja regulaminowa

Wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła na posiedzenie komisji ds. Pegasusa ma zaprezentować jej przewodnicząca Magdalena Sroka (PSL-TD).

Były minister sprawiedliwości i b. prokurator generalny jesienią ub. roku wycofał się z życia publicznego, a w marcu poinformował o swoich zmaganiach z chorobą nowotworową.

Cztery wezwania, brak stawiennictwa

Ziobro był czterokrotnie wzywany przez sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, ale nie stawił się. Dwa razy przedstawił zwolnienie lekarskie. Później komisja śledcza otrzymała opinię biegłego, z której - jak informowała szefowa komisji śledczej - jednoznacznie wynika, że Ziobro może złożyć zeznania.

Po tym, gdy Ziobro czwarty raz nie stawił się na posiedzeniu, komisja zdecydowała, że wystąpi o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie, do czego potrzebna jest zgoda Sejmu. Wniosek w tej sprawie wystosowany został do prokuratora generalnego Adama Bodnara 8 listopada, a 22 listopada ten skierował wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który przekazał go do komisji regulaminowej.

Jak mówił w poniedziałek przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO), poparcie wniosku przez komisję jest "wysoce prawdopodobne". Zaznaczył, że Ziobro od miesięcy "uchyla się od obowiązku" stawiennictwa przed komisją śledczą i powinien w końcu wyjaśnić sprawę zakupu i wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

Z kolei szefowa komisji śledczej zapowiedziała w Programie Trzecim Polskiego Radia, że jeżeli komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniuje wniosek, to pod koniec stycznia lub na początku lutego będzie wyznaczony termin przesłuchania Ziobry przed komisją.

Były minister powołuje się na wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny 10 września orzekł, że zakres działania komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją. Na wyrok ten powołuje sie m.in. Ziobro, nazywając członków komisji ds. Pegasusa "posłami zdelegalizowanej przez TK komisji ds. Pegasusa".

Zbigniew Ziobro, założyciel partii Suwerenna Polska (wcześniej Solidarna Polska), pierwszy raz pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w latach 2005-2007. Ponownie szefem MS został w 2015 r., a prokuratorem generalnym w 2016 r. Obie funkcje pełnił do 27 listopada ub roku.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.