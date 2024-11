U Zbigniewa Ziobry w 2023 r. zdiagnozowano raka przełyku. Były minister sprawiedliwości od wielu miesięcy przechodzi przez kolejne fazy terapii nowotworowej. Polityk ma za sobą operację usunięcia znacznej części przełyku oraz żołądka. W tym czasie Zbigniew Ziobro był nieobecny w polityce.

Zbigniew Ziobro wraca do polityki. Padł konkretny termin

W programie "Kropka na i" w TVN24 poseł Michał Wójcik zdradził, jak długo będzie jeszcze "pełniącym obowiązki" Zbigniewa Ziobry, jako wiceprezesa PiS.

– Do momentu, gdy Zbigniew Ziobro wróci do czynnej polityki – odpowiedział.

Gdy Monika Olejnik dopytywała, kiedy dojdzie do jego powrotu do polityki, Wójcik odpowiedział, że "według mojej wiedzy pan minister wróci do czynnej polityki, jeśli nic niespodziewanego po drodze się nie stanie, to już w grudniu".

– Zacznie powoli funkcjonować, powróci do życia publicznego. Będzie miał jeszcze jedno badanie – dodał Wójcik.