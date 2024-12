W wywiadzie dla "Financial Times" Mark Rutte powiedział, że pogłębianie więzi między przeciwnikami USA stanowi zagrożenie dla Ameryki. Namawiał prezydenta-elekta Donalda Trumpa, aby trzymał się NATO i nadal wspierał Ukrainę.

Reklama

Mark Rutte zwrócił uwagę na ryzyko związane z dostarczaniem przez Rosję technologii rakietowej Korei Północnej i pieniędzy Iranowi. Odnosząc się wyraźnie do Tajwanu, powiedział, że chiński przywódca Xi Jinping "może w przyszłości pomyśleć o czymś innym, jeśli nie będzie dobrego porozumienia dla Ukrainy".

Rutte ostrzega Trumpa

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, przywódca Rosji, Xi Jinping i Iran ściśle współpracują, ponieważ doprowadziłoby to do porozumienia, które nie jest dobre dla Ukrainy. W dłuższej perspektywie będzie to stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko Europy, ale także Stanów Zjednoczonych – powiedział Rutte dziennikarzowi "Financial Times" w swoim pierwszym wywiadzie po tym, jak objął stanowisko szefa zachodniego sojuszu wojskowego.

Rutte podkreślił, że zwrócił na to uwagę Trumpowi podczas ich spotkania na Florydzie 22 listopada w ramach prób przekonania amerykańskiego prezydenta-elekta do pozostania w stosunkach z zachodnimi sojusznikami i kontynuowania amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.

Reklama

Zagrożenie dla USA

Spójrzcie na technologię rakietową, która jest obecnie wysyłana z Rosji do Korei Północnej, co stwarza poważne zagrożenie nie tylko dla Korei Południowej i Japonii, ale także dla kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych – miał Rutte powiedzieć Trumpowi.

Dodał, że Iran dostaje pieniądze od Rosji w zamian za np. rakiety, ale także technologię dronów. A pieniądze są wykorzystywane do wspierania Hezbollahu i Hamasu, ale także do kierowania konfliktem poza regionem. A więc fakt, że Iran, Korea Północna, Chiny i Rosja tak blisko ze sobą współpracują oznacza, że różne części świata, w których toczy się konflikt i którymi muszą zarządzać politycy, są coraz bardziej powiązane– stwierdził Rutte.

Jego zdaniem przywódca Chin Xi Jinping bardzo uważnie obserwuje, co z tego wyniknie. Jeśli Rosji uda się zająć duże części Ukrainy, Xi może poczuć się ośmielony i użyć siły przeciwko Tajwanowi - uważa Rutte.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną