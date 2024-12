Jest to bezprecedensowe spotkanie. Najpierw zapowiadano rozmowy w gronie: Macron-Trump i Macron-Zełenski. Do ostatniej chwili nie potwierdzano możliwości trójstronnych rozmów bądź dwustronnego spotkania przywódcy Ukrainy z prezydentem elektem USA.

Niespodziewane rozmowy trójstronne

Zełenski przybył do Pałacu Elizejskiego w chwili, gdy od dłuższego czasu trwało spotkanie Macrona z prezydentem elektem USA. Macron nie wyszedł go powitać, lecz krótko później trzej przywódcy wyszli razem do zdjęcia. Prezydent Macron stanął w centrum, mając po obu stronach swych gości.

Bezprecedensowe trójstronne spotkanie jest niespodzianką. Zapowiadano najpierw rozmowy w gronie: Macron-Trump i Macron-Zełenski. Do ostatniej chwili nie potwierdzano możliwości trójstronnych rozmów bądź dwustronnego spotkania przywódcy Ukrainy z prezydentem elektem USA. Przywódcy są obecni w Paryżu w związku z udziałem w wieczornej uroczystości otwarcia po odbudowie katedry Notre Dame.

