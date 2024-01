Nowa misja Putina

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin nakazał swoim urzędnikom znalezienie rosyjskich aktywów, które kiedyś znajdowały się w posiadaniu Imperium Rosyjskiego bądź Związku Radzieckiego - informuje Bloomberg.

Stosowne zarządzenie prezydenta Rosji opublikowano w czwartek. Według informacji agencji na odzyskiwanie rosyjskiego mienia przyznano fundusze specjalnej jednostce państwowej, która ma prowadzić poszukiwania za granicą i zagwarantować rosyjskie roszczenia na drodze prawnej. Nie określono, o jakie konkretnie mienie chodzi.

Putin porównuje się do Piotra Wielkiego

Bloomberg nie jest w stanie przesądzić, co zdecydowało o ruchu rosyjskiego prezydenta. "Zainteresowanie Putina dawnym imperialnym mieniem raczej nie złagodzi obaw co do jego ambicji wśród sąsiednich państw po tym, jak rosyjska inwazja na Ukrainę podważyła europejskie bezpieczeństwo" - czytamy w komunikacie.

Od dawna natomiast znana jest fascynacja prezydenta dziejami Rosji, chociażby postacią Piotra Wielkiego, twórcy rosyjskiego imperium. W czerwcu 2022 roku Putin stwierdził, że kontynuuje dziedzictwo rosyjskiego reformatora.

Agencja przypomina o zasięgu geograficznym imperium Romanowów: "w szczytowym okresie Imperium Rosyjskie rozciągało się na terytoria współczesnej Polski i państw bałtyckich: Estonii, Łotwy i Litwy, a także Finlandii".