Papież Franciszek wyraził zaniepokojenie kryzysem demograficznym we Włoszech. "Brak szans często skłania najbardziej przedsiębiorcze warstwy ludności do wyjazdu, a to sprawia, że te terytoria będące na marginesie stają się coraz mniej interesujące, coraz bardziej porzucone" - zauważył katolicki biskup Rzymu. Według zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego posiadanie dzieci jest "obowiązkiem, by przetrwać i iść naprzód".