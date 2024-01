Filmy pokazujące ludzi spożywających smażone w głębokim tłuszczu wykałaczki skrobiowe z przyprawami, tartym serem, zbierają tysiące polubień i udostępnień na platformach takich jak TikTok i Instagram.

Bezpieczeństwo niepotwierdzone

"Są bardzo chrupiące" – mówi jeden z użytkowników TikToka, zjadając smażone wykałaczki przypominające kształtem kręcone frytki.

"Ich bezpieczeństwo jako żywności nie zostało potwierdzone" – zwraca uwagę południowokoreańskie ministerstwo we wpisie opublikowanym na platformie X. "Prosimy o ich niespożywanie" – zaapelowano.

Wykałaczki zaklasyfikowano jako produkt sanitarny

Wykałaczki skrobiowe, kategoryzowane przez resort jako produkty sanitarne, są wykonane ze skrobi kukurydzianej lub ziemniaczanej zmieszanej z sorbitolem, ałunem i sztucznym barwnikiem.

Sorbitol to rodzaj alkoholu cukrowego, a ałun to związek chemiczny znajdujący się w składzie proszku do pieczenia. Nie są one szkodliwe, gdy są spożywane w małych ilościach, ale w nadmiarze mogą powodować wymioty, biegunkę i stany zapalne.