Myślę, że po wojnie, kiedy się skończy, jest całkowicie jasne, że Hamas nie będzie kontrolował Strefy Gazy - powiedział Galant, cytowany przez portal Times of Israel.

Plan Izraela po wojnie

Izrael będzie kontrolował (ją) militarnie, ale nie będzie sprawował tam kontroli w sensie cywilnym – dodał.

Kiedy mówimy o swobodzie działania wojska, spójrzcie, co wydarzyło się dziś wieczorem w Dżeninie – zauważył Galant, odnosząc się do operacji antyterrorystycznej w szpitalu na Zachodnim Brzegu. Podczas niej siły izraelskie zabiły trzy osoby, które miały planować poważną akcję, wzorowaną na ataku Hamasu na Izrael z 7 października ub.r.

"Nie kontrolujemy tego obszaru"

To jest swoboda działania wojska na najwyższym poziomie, a mimo to nie kontrolujemy tego obszaru w sensie cywilnym – podkreślił Galant. Jest to możliwe do osiągnięcia również w Strefie Gazy, ale zajmie to trochę czasu.