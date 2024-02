W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano informację podaną 30 stycznia przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy o zestrzeleniu nad Ługańskiem rosyjskiego samolotu bojowego Su-34 (w kodzie NATO: Fullback). Dodano, że całkowita szacunkowa liczba utraconych przez Rosję samolotów bojowych od początku inwazji wynosi 82.

"Istnieje realna możliwość, że taktyczne formacje lotnicze Rosyjskich Sił Powietrznych nie są w stanie zapewnić trwałego wsparcia rosyjskim siłom lądowym. Wprowadzenie zestawów ślizgowych do prostych systemów uzbrojenia, co pozwala samolotom pozostawać dalej od zagrożeń i żołnierzy, których wspierają, jest prawdopodobnie wskazówką tego, że chcą unikać ryzyka. Ogólnie to podkreśla sukces oddziałów ukraińskiej obrony powietrznej i podkreśla trwałą niezdolność Rosyjskich Sił Powietrznych do zdobycia przewagi w powietrzu" - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.