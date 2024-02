To nie działalność dobroczynna, robimy to w interesie naszego bezpieczeństwa. Zwycięstwo Rosji osłabiłoby nas i rozzuchwaliłoby nie tylko Moskwę, ale też Chiny, Iran i Koreę Północną. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i bezpieczeństwa Ameryki - powiedział Stoltenberg na wspólnej konferensji z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jakiem Sullivanem.

Reklama

Wydając zaledwie ułamek naszych budżetów obronnych pomogliśmy Ukrainie zniszczyć znaczącą część rosyjskich zdolności bojowych - podkreślił.

"Putinowi nie uda się to, na co liczył"

Jake Sullivan powiedział że Putinowi nie uda się to, na co liczył: podzielenie NATO, raz to, że poparcie dla udzielania pomocy Ukrainie będzie słabnąć. - Żadna z tych nadziei się nie sprawdziła - powiedział w kwaterze głównej NATO w Brukseli Sullivan.

Reklama

Sullivan zapewnił też, że administracja prezydenta Joe Bidena "skupia się na przeprowadzeniu pakietu pomocowego dla Ukrainy przez Kongres, a nie na żadnym planie B".