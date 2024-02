W poście na Instagramie Tucker Carlson powiedział, że spotkanie, które zostało już nagrane, zostanie wyemitowane o 18:00 (o północy czasu polskiego) na jego stronie internetowej i platformie mediów społecznościowych.

Były gospodarz Fox News, który jest ważnym sojusznikiem kandydata na prezydenta Donalda Trumpa, a także głośnym przeciwnikiem amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, postanowił odwiedzić Moskwę. Tam porozmawiał z prezydentem Putinem, który udzielił pierszego wywiadu zachodniemu dziennikarzowi od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Hillary Clinton krytykuje Tuckera Carslona

Hillary Clinton, przemawiając w środę, zażartowała, że "nie zdziwiłaby się, gdyby podpisał kontrakt z rosyjską stacją telewizyjną, ponieważ jest pożytecznym idiotą" - stwierdziła.

W filmie opublikowanym na X, Tucker Carlson powiedział, że chciał przeprowadzić wywiad, ponieważ "Amerykanie mają prawo wiedzieć wszystko, co mogą o wojnie, w którą są zamieszani".

Pierwszy taki wywiad

Będzie to pierwszy wywiad Putina z zachodnim dziennikarzem od czasu rozpoczęcia przez niego pełnej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Przeprowadzenie takiego wywiadu wiąże się oczywiście z ryzykiem, więc zastanawialiśmy się nad tym przez wiele miesięcy - powiedział Carlson.

Dziennikarz dodał, że sam zapłacił za podróż do Moskwy i chciał przeprowadzić wywiad, ponieważ "większość Amerykanów nie jest poinformowana o konflikcie, który zmienia świat" - stwierdził.

Krytyka zachodnich mediów przez Carlsona

Powiedział, że od początku wojny na zachodni dziennikarze wielokrotnie przeprowadzali wywiady z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Carlson podkreślił jednak, że są to "płoche sesje" mające na celu wzmocnienie żądań prezydenta Zełenskiego, aby Stany Zjednoczone coraz bardziej angażowały się w wojnę. To nie jest dziennikarstwo - to rządowa propaganda - dodał.

Tymczasem ani jeden zachodni dziennikarz nie zadał sobie trudu, by przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem - powiedział Carlson.