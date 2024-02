Kolejne problemy zdrowotne sekretarza obrony USA

Sekretarz obrony Lloyd Austin został w niedzielę przewieziony do szpitala wojskowego im. Waltera Reeda w Waszyngtonie "w związku z objawami sugerującymi nagły problem z pęcherzem" - oświadczył rzecznik Pentagonu. Dodał, że Biały Dom został o tym powiadomiony.

Rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder informował początkowo, że Austin będzie wykonywał nadal swoje obowiązki podczas hospitalizacji, ale jego zastępca gotów jest je przejąć "w razie potrzeby". Później Pentagon poinformował, że Austin przekazał obowiązki swojej zastępczyni Kathleen Hicks. Austin miał w najbliższych dniach wziąć udział w ważnych spotkaniach.

Ryder dodał, że poza Białym Domem, o hospitalizacji szefa Pentagonu poinformowali zostali członkowie Komitetu Szefów Sztabów i część kongresmenów.

Lloyd Austin krytykowany

U 70-letniego Austina zdiagnozowano wcześniej raka prostaty, co spowodowało konieczność hospitalizacji w grudniu i styczniu oraz zabiegu operacyjnego. Był on krytykowany za niepoinformowanie o swojej sytuacji czołowych osobistości w administracji, w tym prezydenta Joe Bidena. Austin przeprosił za to w wywiadzie telewizyjnym.

W najbliższy wtorek Austin miał odlecieć do Brukseli na spotkanie grupy kontaktowej ds. Ukrainy, a później miał wziąć udział w okresowym spotkaniu ministrów obrony krajów NATO.