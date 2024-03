Miller odpowiedział podczas poniedziałkowego briefingu na pytanie PAP, czy USA są skłonne poprzeć pomysł prezydenta RP Andrzeja Dudy nt. zwiększenia zobowiązań sojuszników w NATO - do wydawania 3 proc. swojego PKB na obronność zamiast obecnie obowiązujących 2 proc.

Reklama

Myślę, że pierwszym krokiem jest skłonienie każdego kraju do spełnienia progu 2 proc. Widzieliśmy w tej kwestii poprawę, około 2/3 z nich już to robi, ale myślę, że powinniśmy wykonać ten pierwszy krok, zanim będziemy rozmawiać o tej dodatkowej propozycji - powiedział podczas poniedziałkowego briefingu prasowego Miller.

Co zaproponował prezydent?

W tekście opublikowanym na łamach "Washington Post" w przeddzień spotkania z prezydentem Bidenem w Białym Domu Duda zapowiedział, że podczas rozmów zaproponuje, by zwiększyć uzgodniony na szczycie NATO w Newport w 2014 r. wymóg wydawania co najmniej 2 proc. PKB na obronność do 3 proc. Zdaniem prezydenta byłaby to odpowiednia odpowiedź na zagrożenia ze strony Rosji, która przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny.

Reklama

"Zamierzam przekonać do tego naszych sojuszników, zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Cieszę się, że Stany Zjednoczone i Polska, które już przekroczyły to minimum, mogą świecić przykładem i być inspiracją dla innych" - zadeklarował Duda.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ mms/