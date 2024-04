Badanie przeprowadzono na zlecenie kanału telewizyjnego Euronews w 18 krajach członkowskich UE zamieszkanych przez 96 proc. mieszkańców Unii. Wzięło w nim udział 26 tys. osób.

Pozytywną opinię na temat prezydenta Ukrainy ma 47 proc. badanych. Zgodnie z badaniem, którego wyniki Euronews zaprezentował w piątek, Zełenskiego źle ocenia co trzeci Europejczyk (32 proc.), a co piąty (21 proc.) za go mało zna, by mieć na jego temat opinię. Zełenski jest najbardziej popularny w krajach nordyckich - dobre zdanie na jego temat ma 81 proc. Finów, 74 proc. Szwedów i 72 proc. Duńczyków. Z kolei w Polsce ceni go 57 proc. respondentów. Ukraiński przywódca ma najmniej sympatyków na Węgrzech, gdzie źle ocenia go 60 proc. osób. Negatywną opinię ma o nim też 57 proc. Greków i 56 proc. Bułgarów. Ukraińca mało zna prawie co czwarty (27 proc.) Czech, Francuz, Włoch i Belg.

Opinia na temat ośmiu przywódców

W badaniu zapytano o opinię na temat ośmiu przywódców. Drugim najbardziej popularnym politykiem po Zełenskim jest Emmanuel Macron, którego ceni 41 proc. pytanych. Co trzeci respondent (34 proc.) ma o nim złe zdanie, co czwarty (25 proc.) - nie ma na jego temat opinii. Najbardziej lubią francuskiego przywódcę Rumuni (57 proc.). Natomiast najgorsze zdanie mają o nim sami Francuzi - pozytywnie ocenia go 28 proc. rodaków, a większość (62 proc.) ma o nim negatywną opinię.

Co drugi Europejczyk nie ma opinii na temat Tuska

Jednocześnie Macron jest o wiele bardziej rozpoznawalnym politykiem niż inni liderzy europejskich krajów. 38 proc. nie wie wystarczająco dużo o kanclerzu Niemiec Olafie Scholzu, by mieć na jego temat opinię (Niemiec budzi pozytywne odczucia u 29 proc. badanych, negatywne - u 33 proc.). 43 proc. badanych nie zna premierki Włoch Giorgii Meloni. Co drugi Europejczyk (50 proc.) nie ma opinii na temat polskiego premiera Donalda Tuska. Większość (58 proc.) nie zna szefa hiszpańskiego rządu Pedro Sancheza.

Najmniej lubianym spośród unijnych liderów branych pod uwagę w badaniu jest premier Węgier Viktor Orban - złą opinię o nim ma 48 proc. pytanych. W Polsce postać Węgra budzi ponadprzeciętnie złe odczucia - Orbana nie lubi 58 proc. ankietowanych, jeszcze więcej przeciwników ma on jedynie wśród Rumunów, Szwedów i Finów.

Orban czarnym charakterem

Zdecydowanie czarnym charakterem jest rosyjski prezydent Władimir Putin - 79 proc. Europejczyków ma o nim złe zdanie. Dobrze ocenia go co dziesiąty badany (10 proc.). Najwięcej pozytywnych ocen zbiera w Bułgarii (37 proc. ma o nim pozytywne zdanie), Grecji (28 proc.), Słowacji (22 proc.) i na Węgrzech (20 proc.).