Redaktor naczelny teherańskiego dziennika "Jomhouri Eslami" założonego u zarania rewolucji islamskiej przez Alego Chameneiego postawił bezpośrednie pytanie, jakim cudem "Rosja kontrolująca syryjską przestrzeń powietrzną nie zapobiega atakom lotniczym na irańskie cele?". Masih Mohajeri, naczelny irańskiego dziennika pokreślił, że w ostatnich miesiącach Teheran poniósł w Syrii zbyt wiele strat. "Czy irańscy urzędnicy kiedykolwiek zadali sobie pytanie, dlaczego nigdy nie dochodzi do takich ataków na siły rosyjskie w Syrii i dlaczego zaawansowana obrona powietrzna Rosji nie zapobiega zbrodniom Izraela przeciwko Iranowi?” – zapytał Mohajeri, sugerując, że "nadszedł czas, aby ponownie ocenić nasz stan bezpieczeństwa".

W ubiegłym tygodniu dziennik "Financial Times" podliczył, że od czasu, kiedy w październiku terrorystyczna organizacja Hamas (także wspierana przez Iran) zaatakowała Izrael i nasiliły się ataki na to państwo dokonywane z terenu Syrii i Libanu w serii izraelskich uderzeń zginęło 18 wyższych oficerów Korpusu stacjonujących w Syrii.

Iran zyskał ogromne wpływy w Syrii, kiedy w czasie rozpoczętej w 2011 r. wojnie domowej i w okresie sukcesów odnoszonych w regionie przez ekstremistyczne ugrupowanie Państwo Islamskie opowiedział się i walczył w obronie rządzącego w Damaszku dyktatora Baszara el-Asada.

Syryjski wywiad torpedował śledztwo

Iran International zauważa, że w mediach społecznościowych pojawiały się już sugestie, mówiące, że być może Asad "toleruje obecność" sił irańskich w Syrii, ale wcale nie jest nią zachwycony. Przekonują również, że do celnych izraelskich ataków mogli przyczynić się mający dostęp do bardzo poufnych informacji Syryjczycy, a nawet Irańczycy. Wydaje się - głosi przytaczana przez Iran International narracja - iż Teheran odkrył, że syryjski wywiad torpedował śledztwo w sprawie jednego z ataków, w który poza Syryjczykami mieli być zaangażowani także Irańczycy. Co ciekawe, kontynuuje portal, wielu członków Hezbollahu, którzy zginęli w izraelskich nalotach od jesieni ub.r. "miało jakąś formę kontaktu z wywiadem rosyjskim i syryjskim". Inne doniesienia w mediach społecznościowych jednoznacznie sugerują, że członkowie syryjskich władz, którzy chcą, aby Iran opuścił Syrię, podają Izraelczykom miejsce pobytu irańskich oficerów.