Turyn wprowadza zakaz palenia

Nowe przepisy regulaminu straży miejskiej zostały zaaprobowane przez zarząd Turynu. Pomysłodawcą jest Silvio Viale z partii Radykałowie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem palić można bliżej tylko, jeśli wcześniej otrzyma się pozwolenie ze strony innych obecnych.

Jeśli nie, wówczas należy odsunąć się o co najmniej pięć metrów.

- Oddalenie się od innych, kiedy się pali to coś, co robi się z racji dobrego wychowania, ale rozporządzenie przyczyni się do redukcji skutków palenia, które pozostaje główną przyczyną chorób, także onkologicznych, i będzie sprzyjać bardziej świadomemu zachowaniu - mówi Silvio Viale.

Problem niedopałków na ulicach

Zwraca też uwagę na kwestię niedopałków, którymi zaśmiecone są ulice. Jego zdaniem zakaz palenia pomoże rozwiązać i ten problem.

Turyn nie jest pierwszym miastem, które wprowadziło tego typu zakaz. Podobne restrykcje obowiązują choćby w Mediolanie, Modenie, Bibione czy Riccione.

- To decyzja, która zmierza w stronę zrównoważonej troski o środowisko i zapewnienia odpowiednich warunków na plażach. Pod parasolami są popielniczki, ale ci, którzy chodzą brzegiem morza rzucają niedopałki papierosów do wody – przekazała wówczas burmistrz Riccione Daniela Angelini.