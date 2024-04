Dodał, że w tej sytuacji kapitan zdecydował o lądowaniu na Islandii. Po opuszczeniu samolotu przez tego pasażera, rejs będzie kontynuowany do Warszawy - zapewnił Moczulski.

Na pokładzie była część prezydenckiej delegacji?

Pojawiły się informacje, że maszyną wracała z USA część prezydenckiej delegacji. Jak to komentuje linia lotnicza? Nie mogę też potwierdzić, że na pokładzie tego samolotu była część prezydenckiej delegacji z podróży do USA i Kanady. Żadna linia na świecie, więc także i my, nie informuje mediów o takich rzeczach. Według moich informacji samolot wkrótce wystartuje i będzie kontynuował lot do Warszawy. Oczywiście już bez tego chorego pasażera, którego przejmują islandzkie służby medyczne - powiedział z kolei portalowi Onet rzecznik LOT.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.