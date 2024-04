Stanisław Nietiosow w niedzielę przyszedł na komisariat, żeby złożyć zawiadomienie o pobiciu i okradzeniu go przez nieznanych sprawców. Napastnicy ukradli mu telefon i wybili ząb.

Policjanci uznali, że fryzura poszkodowanego symbolizuje Ukrainę i dyskredytuje armię rosyjską. Spisano na niego protokół i pobrano odciski palców. Policjanci powiedzieli mu także, że zmuszą go do „całowania ojczystej ziemi w okopach” i wręczyli powołanie do wojska.

Reklama

Represje wobec swoich krytyków

Od rozpoczęcia pełnowymiarowej wojny przeciw Ukrainie władze Rosji stosują represje wobec swoich krytyków.

Na przykład moskiewska 67-letnia lekarka została aresztowana, bo podczas wizyty wdowy po rosyjskim żołnierzu i jego dziecka powiedziała, że był on „uprawnionym celem”. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Reklama

W więzieniu przebywają tysiące dziennikarzy, obrońców praw człowieka i przeciwników politycznych, a także zwykłych obywateli aktywnych w sieciach społecznościowych za krytykowanie napaści na Ukrainę lub działań żołnierzy rosyjskich.