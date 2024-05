"Wszystko jest w porządku. Ze względu na złe warunki pogodowe nasz helikopter nieplanowo wylądował w Wanadzorze. Teraz kontynuujemy podróż samochodem" – poinformował premier Nikol Paszynian na swoim koncie na Facebooku.

Gdzie leży Wanadzor?

Wanadzor znajduje się w północnej części Armenii, w dolinie Małego Kaukazu. Jest to trzecie co do wielkości miasto pod względem liczby mieszkańców.