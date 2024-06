Szef dyplomacji UE Josep Borrell wezwał w sobotę do wszczęcia śledztwa w sprawie ostrzału, który uszkodził budynek biura Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) w mieście Gaza. Według palestyńskich źródeł medycznych w piątkowym ataku zginęło co najmniej 25 osób, a ok. 50 zostało rannych.