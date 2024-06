Szefowie obu rządów rozmawiali o podziale stanowisk w UE i siłach politycznych w nowym Parlamencie Europejskim na trzy dni przed unijnym szczytem w Brukseli i przed objęciem przez Węgry półrocznej prezydencji 1 lipca.

Oświadczenie po półtoragodzinnym spotkaniu

Na wspólnej konferencji prasowej z Meloni po półtoragodzinnej rozmowie węgierski premier stwierdził, odnosząc się do kwestii przyszłości obu ich ugrupowań w europarlamencie: Nie rozmawialiśmy o kwestiach partii, bo to zamknęliśmy już w zeszły poniedziałek w Brukseli, gdzie wyjaśniliśmy, że my kierujemy się polityką krajową i nie możemy być częścią rodziny politycznej, w której jest antywęgierska partia rumuńska. Tak odniósł się do skrajnie prawicowego Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów.

Orban zastrzegł zarazem: Zobowiązujemy się do wzmocnienia europejskich partii prawicowych, nawet jeśli nie będziemy w tej samej grupie.

Zastrzeżenia do podziału stanowisk w Unii Europejskiej

Nawiązując do dyskutowanej obecnie kwestii rozdziału najważniejszych stanowisk w Unii, premier Węgier oświadczył, że "początkowy projekt UE nie był taki, jak ten" obecnie; "miał obejmować wszystkich, dużych i małych".

Teraz "jest to ścieżka, którą nie można podążać; nie możemy poprzeć obecnego paktu politycznego w sprawie kluczowych stanowisk" - dodał.

Paląca kwestia nielegalnej imigracji

Orban poinformował, że z włoską premier rozmawiał również o nielegalnej imigracji.

Zwrócił się do Giorgii Meloni: Wy jesteście bliżej Afryki, ale migranci przybywają też do nas. W ciągu najbliższych 20 lat ludność Afryki wzrośnie o 750 mln osób, to dwa razy wyższy wzrost demograficzny niż w Europie.

Albo będzie projekt rozwoju dla Afryki, albo dojdzie do masowej migracji, którą nie będziemy mogli zarządzać- ocenił. Jak zaznaczył, jego rząd popiera wszystko to, co proponuje włoska premier w sprawie Afryki i kroków na rzecz jej rozwoju.

Tuż przed objęciem półrocznego przewodnictwa w Radzie UE Orban nazwał "hańbą" to, że od ponad 15 lat państwa Bałkanów Zachodnich czekają na przyjęcie do Unii.

Uważam, że to niedopuszczalne, powiedzmy "tak" albo "nie" - oznajmił.

Priorytety węgierskiej prezydencji z poparciem Meloni

Premier Meloni poparła priorytety węgierskiej prezydencji, wśród nich działania na rzecz zażegnania kryzysu demograficznego oraz, jak stwierdziła, „nowe podejście do polityki rolnej”, walkę z przemytnikami migrantów i obronę zewnętrznych granic UE.

Przekazała ponadto, że tematem ich rozmowy była też wojna w Ukrainie.

Nasze stanowiska nie są zawsze zbieżne, ale doceniam węgierskie stanowisko w UE i NATO, które pozwala sojusznikom podjąć ważne decyzje także wtedy, kiedy nie ma porozumienia - wyjaśniła.

Powtórzyliśmy poparcie dla niepodległości i suwerenności Ukrainy - oświadczyła Meloni.