Premier Węgier Viktor Orban niespodziewanie przybył we wtorek do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej o takim scenariuszu informował brytyjski dziennik "Financial Times", jednak przedstawiciele Zełenskiego i Orbana nie odpowiedzieli na prośby Reutersa o komentarz odnośnie tych rewelacji.