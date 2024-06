Według De Croo unijna prezydencja nie oznacza, że jest się "szefem Europy", lecz polega raczej na szukaniu kompromisu.

Prezydencja Węgier w UE

Belgia przekaże 1 lipca półroczną prezydencję w Radzie UE Węgrom, które są krytykowane przez sojuszników m.in. za bliskie kontakty z Rosją i blokowanie wielu decyzji w ramach UE, w tym dotyczących pomocy dla Ukrainy.

Pomysł odebrania prezydencji Orbanowi

Przed objęciem przewodnictwa przez Budapeszt kilku europosłów zgłosiło pomysł odebrania rządowi Orbana prezydencji w Radzie. Pod zgłoszoną przez nich petycją podpisało się 20 tys. osób – poinformował w czwartek niemiecki europoseł Daniel Freund, współautor petycji.

Orban śladami Trumpa

Oficjalnym hasłem rozpoczynającej się w poniedziałek półrocznej węgierskiej prezydencji w Radzie UE jest "Make Europe Great Again" (ang.: uczyńmy Europę znów wielką). Nawiązuje ono do słynnego sloganu wyborczego byłego prezydenta USA Donalda Trumpa "Make America Great Again".

Rząd premiera Orbana utrzymuje bliskie relacje z Trumpem, który w listopadowych wyborach prezydenckich w USA zmierzy się z Joe Bidenem.