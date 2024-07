Poufny list Orbana ws. wojny w Ukrainie

W liście premier Węgier napisał, że Władimir Putin jest przekonany o zwycięstwie Rosji w wojnie z Ukrainą. Viktor Orban ostrzegł też przed możliwymi dramatycznymi wydarzeniami na froncie.

Radio Svoboda, które ujawniło treść dokumentu, podkreśla, że Orban tylko wspomniał o stanowisku Wołodymyra Zełenskiego, za to szczegółowo opisał punkt widzenia Władimira Putina. Według premiera Węgier Kijów i Moskwa są gotowe do rozmów, ale wyłącznie wtedy, gdy do stołu zasiądą delegacje obu walczących państw.

Reklama

Kopię listu posiada również portal śledczy "Sistema". Media twierdzą, że potwierdziły jego autentyczność w kilku różnych źródłach.

"Misja pokojowa" Viktora Orbana

Reklama

Viktor Orban odwiedził Rosję i Ukrainę. 2 lipca złożył pierwszą wizytę w Kijowie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Rozmawiał tam z Zełenskim na temat ewentualnego zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Trzy dni później, 5 lipca premier Węgier pojawił się w Rosji. Wizyta w Moskwie została skrytykowana przez wielu europejskich polityków, w tym premiera Donalda Tuska, a także ukraińskie MSZ, które poinformowało, że premier Węgier nie uzgodnił swojej inicjatywy z Kijowem.

- Po wizycie w Kijowie i Moskwie zrozumiałem, że stanowiska Rosji i Ukrainy są od siebie bardzo dalekie- podsumował Orban.

W poniedziałek odbyła się kolejna wizyta. Tym razem doszło do spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Pekinie. Orban twierdzi, że wykonuje "misją pokojową", którą ogłosił po objęciu przez Węgry 1 lipca półrocznej prezydencji w Radzie UE.