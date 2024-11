Obecnie selektywna zbiórka ubrań i tkanin jest jedynie zaleceniem, które rzadko jest przestrzegane. Zgodnie z nowymi przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie segregacji odpadów, segregacji będą podlegać także tekstylia.

Dlaczego segregacja tekstyliów jest tak ważna?

Segregacja odpadów tekstylnych jest ważnym elementem ochrony środowiska, ponieważ odzież i inne tekstylia często kończą na wysypiskach, gdzie mogą rozkładać się przez dziesiątki lat. Ubrania wykonane z materiałów syntetycznych, takich jak poliester, uwalniają ponadto mikroplastik do gleby i wód gruntowych, co przyczynia się do zanieczyszczenia ekosystemów.

Segregacja tekstyliów pozwala na ponowne ich wykorzystanie, recykling lub przetworzenie na nowe produkty, takie jak materiały izolacyjne czy wypełnienia mebli. Dzięki segregacji zmniejsza się też zapotrzebowanie na surowce pierwotne, takie jak bawełna czy ropa naftowa, co wpływa na ograniczenie emisji CO2 i zużycia wody.

Recykling ubrań i tkanin. Co będzie podlegało segregacji?

Dzięki segregacji ubrań i innych tkanin może wzrosnąć efektywność systemu gospodarowania odpadami, a także zmniejszyć się ilości śmieci trafiających na składowiska. Branża odzieżowa jest szczególnie dotknięta problemem nadmiernej produkcji odpadów. Co roku na rynek trafia duża ilość nowych ubrań i tekstyliów, a stare, wciąż nadające się do użytku wyrzucane są do kosza i lądują na wysypisku. Dzięki nowym przepisom, problem może znacząco się zmniejszyć, a część materiałów może zostać przetworzona i odzyskana.

Do odpadów podlegających selektywnej zbiórce będą należeć: ubrania i obuwie oraz elementy wyposażenia domowego, takie jak firany, zasłony, pościel, obrusy, koce czy narzuty.

Gdzie oddać stare ubrania?

Według nowych przepisów, ubrań będzie można pozbyć się na kilka sposobów. Jednym z nich będzie oddanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Według nowych przepisów, gminy nie będą miały obowiązku odbioru tego typu odpadów bezpośrednio spod domu mieszkańców. Nowe pojemniki na tekstylia mogą więc pojawić się nie we wszystkich miejscach. Niektóre samorządy wprowadzają jednak konkretne rozwiązania, które znajdują zastosowania w lokalnych warunkach. Dla przykładu, w Olsztynie w planach jest uruchomienie mobilnego PSZOKu, który będzie odbierał odpady tekstylne z osiedli mieszkaniowych. W Sopocie pojawią się natomiast tzw. ubraniomaty, a w Krakowie już dziś funkcjonuje system bezpłatnego odbioru odzieży w ramach programu wsparcia.

Obecnie czyste i nadające się do użytku ubrania można oddać do organizacji charytatywnych lub second-handów skąd mogą trafić do osób potrzebujących.