Podczas piątkowej konferencji prasowej padły propozycje zmian w prawie zaprezentowane przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka oraz szefa resortu infrastruktury Dariusza Klimczaka.

Jak poinformował Tomasz Siemoniak, rząd chce wprowadzić nowy typ przestępstwa. Byłaby to nie tylko organizacja, ale także udział w nielegalnych wyścigach samochodowych. Także bierne uczestnictwo w postaci oglądania wyścigów ma być traktowane jako wykroczenie. Kary mają dotyczyć nie tylko widzów stojących przy trasie, ale także pasażerów pojazdów uczestniczących w nielegalnych wyścigach.

"Uważamy, że skala tej patologii jest taka, że trzeba znaleźć nowy przepis" — zaznaczył szef MSWiA.

Walka z piratami drogowymi

Karze mają podlegać nie tylko organizatorzy i uczestnicy, ale również widzowie nielegalnych wyścigów. Grozić będzie za kara grzywny w wysokości nawet 5 tys. zł.

Według nowych przepisów, organizacja nielegalnych wyścigów będzie przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. To duża zmiana w podejściu do problemu i odpowiedź na zjawisko, które coraz bardziej nasila się w ostatnich latach w polskich miastach.

Wprowadzenie kar, także dla obserwatorów, może znacząco zmienić tzw. kulturę motoryzacyjną. Nielegalne wyścigi często przyciągają nie tylko samych uczestników, ale także obserwatorów.