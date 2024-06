Jak wyjaśniono w komunikacie, postawione zarzuty dotyczą lat 2002-2008, gdy ksiądz Piotr G. pełnił posługę na wyspie Jersey, dependencji korony brytyjskiej na kanale La Manche. Poinformowano również, że od czasu pojawienia się zarzutów nie pełni on posługi, a diecezja w pełni współpracuje z władzami w prowadzonym dochodzeniu. Policja zarzuca duchownemu popełnienie ośmiu czynów nierządnych wobec dzieci i dwóch napaści natury seksualnej wobec dzieci.

Nielegalny egzorcysta

W ostatnich latach ks. Piotr G. był proboszczem parafii pod wezwaniem św. Józefa w Reading, ok. 50 km na zachód od Londynu. Przez 10 lat równolegle ze zwykłą posługą kapłańską zajmował się egzorcyzmami, co budziło spore kontrowersje, także w Polsce. W 2017 roku diecezja płocka wydała oświadczenie mówiące, że nie ma on formalnej zgody na pełnienie posługi egzorcysty, a podając się za egzorcystę, dopuszczał się praktyk, których nie wolno stosować.

Ksiądz Piotr G. regularnie prowadził rekolekcje (w tym internetowe) i konferencje, a także często wypowiadał się w mediach na tematy związane z wiarą katolicką. Jego wzbudzające kontrowersje poglądy niejednokrotnie były przedmiotem dyskusji w internecie, także z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski.