Jak czytamy w komunikacie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, nakazy aresztowania wobec Siergieja Szojgu oraz Walerija Gierasimowa wydano "w kontekście sytuacji w Ukrainie w związku z domniemanymi zbrodniami popełnionymi co najmniej od 10 października 2022 roku do co najmniej 9 marca 2023 roku".

Powodem wydania aktu są "zbrodnie wojenne polegające na kierowaniu ataków na obiekty cywilne" oraz "na spowodowaniu nadmiernych, przypadkowych szkód wśród ludności cywilnej i obiektów cywilnych". Ponadto zarzuca się im dokonanie "zbrodni przeciwko ludzkości polegających na czynach nieludzkich".

Więcej informacji wkrótce.