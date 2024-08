Wojna nuklearna jest jednym z najbardziej przerażających scenariuszy, jakie ludzkość może sobie wyobrazić. Tego typu konflikt zbrojny polega na użyciu broni jądrowej, której destrukcyjna moc wielokrotnie przewyższa tradycyjne środki militarne. Skutki wojny nuklearnej byłyby katastrofalne dla całej planety, prowadząc do bezprecedensowych zniszczeń i długotrwałych konsekwencji dla życia na Ziemi.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Wojna nuklearna: scenariusz

Książka pt. "Nuclear War: A Scenario" ukazała się w tym roku w Stanach Zjednoczonych i stała się bestsellerem. Autorka opisuje w niej globalną wojnę nuklearną z dokładnością… co do minuty.

"Do tej pory nikt spoza oficjalnych kręgów nie wiedział dokładnie, co by się stało, gdyby nieuczciwe państwo wystrzeliło pocisk nuklearny w Pentagon. Sekunda po sekundzie i minuta po minucie, są to rzeczywiste protokoły, które tworzą choreografię końca cywilizacji, jaką znamy. Gorączkowe rozmowy przez bezpieczne linie potwierdzają najgorsze, a opancerzone helikoptery są wzywane do ewakuacji wybranych osób do bezpiecznych bunkrów. Jeden pocisk nuklearny sprowokuje dwa tuziny w zamian" – czytamy w opisie wydawcy.

Jak czytamy w dalszej części "decyzje dotyczące setek milionów istnień ludzkich muszą zostać podjęte w ciągu sześciu minut, w oparciu o częściowe informacje, wiedząc, że po wystrzeleniu nic nie jest w stanie powstrzymać zniszczenia”. Wydawca dodaje, że książka jest "jednocześnie wciągającym thrillerem non-fiction i potężnym argumentem, że musimy na zawsze pozbyć się tej kończącej świat broni".

Annie Jacobsen to autorka siedmiu książek na tematy bezpieczeństwa narodowego. Tytuł książki po polsku brzmi: "Wojna nuklearna: scenariusz" choć nie ukazała się w naszym języku. W swojej książce Annie Jacobsen opisuje standardowy amerykański protokół wojskowy w przypadku pierwszego uderzenia nuklearnego przeciwko Stanom Zjednoczonym.