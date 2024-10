Prezydent Korei Płd. Jun Suk Jeol zwołał w piątek nieplanowaną naradę z udziałem przedstawicieli agencji wywiadu, wojska i służb bezpieczeństwa narodowego. Po spotkaniu NIS potwierdziła "początek bezpośredniego zaangażowania" Korei Północnej w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, po wykryciu, że 8-13 października Korea Północna rozpoczęła transport swoich sił specjalnych do Rosji. Do tego celu wykorzystano cztery rosyjskie okręty desantowe i trzy okręty eskortujące. Pierwszy kontyngent, ok. 1,5 tys. żołnierzy, jest już w Rosji.

Według NIS został on skierowany do różnych miejsc na Dalekim Wschodzie, w tym do Władywostoku, Ussuryjska, Chabarowska i Błagowieszczeńska, gdzie obecnie trwa ich integracja z rosyjskimi jednostkami wojskowymi. Żołnierze sił specjalnych "mają zostać rozmieszczeni na linii frontu (na Ukrainie), gdy tylko ukończą szkolenie aklimatyzacyjne" - przekazały służby wywiadowcze. Wojskowi otrzymali rosyjskie mundury i rosyjską broń. Wydano im również fałszywe identyfikatory, by wyglądali na część sił rosyjskich.

Korea Płn. wyśle12 tys. żołnierzy

"Spodziewa się, że wkrótce zostaną wysłane kolejne oddziały" - przekazała agencja, dodając, że szacuje, iż Korea Płn. może wysłać łącznie około 12 tys. żołnierzy, w tym z najbardziej elitarnej jednostki wojskowej w kraju. Urzędnik kancelarii prezydenta Juna przekazał, że władze w Seulu we współpracy ze swoimi sojusznikami od samego początku uważnie śledzą przemieszczanie się wojsk Korei Płn. do Rosji i będą aktywnie podejmować wszelkie niezbędne działania.

W oświadczeniu kancelarii podano, że "obecna sytuacja, w której bliższe relacje Rosji i Korei Północnej wykraczają ponad przepływ sprzętu wojskowego i obejmują faktyczne wysłanie wojsk, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale także społeczności międzynarodowej". Również w piątek NIS ujawniła, że od sierpnia 2023 roku Korea Płn. "dostarczyła Rosji ponad 13 tys. kontenerów pocisków artyleryjskich, rakiet, rakiet przeciwczołgowych i innej śmiercionośnej broni".

Umowa Kima z Putinem

Wiceminister obrony Korei Południowej Kim Seon Ho ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla agencji Yonhap, że zarówno dostarczanie broni jak i wysłanie żołnierzy przez Pjongjang, może świadczyć o "desperackich" wysiłkach reżimu Kim Dzong Una mających celu uzyskania gwarancji bezpieczeństwa od Rosji.

Podczas czerwcowego szczytu wPjongjangu Kim i Władimir Putin podpisali umowę o wszechstronnym partnerstwie strategicznym, która przewiduje "wzajemną pomoc", w tym klauzulę o wsparciu "w przypadku agresji na jedną ze stron". Na początku tygodnia rosyjskie media informowały, że Putin wniósł do parlamentu projekt ustawy o ratyfikacji tego partnerstwa.

