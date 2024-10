Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres spotkał się z Putinem podczas szczytu BRICS w rosyjskim Kazaniu. Zaapelował, by "przejść od słów do czynów" i doprowadzić do pokoju m.in. w Ukrainie. Jednak coś innego przyciągnęło uwagę całego świata. Jego usłużne zachowanie w stosunku do Putina, który zresztą odwdzięczył mu się publicznym poniżeniem.